Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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11.09.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1,28 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1,28 CAD. In der Spitze büsste die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,28 CAD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,31 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 48'927 Canopy Growth-Aktien.
Am 19.12.2025 markierte das Papier bei 3,28 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 156,25 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,18 CAD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,81 Prozent.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 07.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 81.17 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 72.13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 06.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2027 -0,143 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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