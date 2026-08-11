Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 1,40 CAD. Die Canopy Growth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,41 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,35 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 681'200 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (1,18 CAD). Abschläge von 15,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 07.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.17 Mio. CAD – ein Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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