Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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11.08.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Canopy Growth-Aktie im TSX-Handel an und legte um 6,1 Prozent auf 1,40 CAD zu.
Die Canopy Growth-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 1,40 CAD. Die Canopy Growth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,41 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,35 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 681'200 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (1,18 CAD). Abschläge von 15,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 07.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.17 Mio. CAD – ein Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert.
Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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