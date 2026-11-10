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10.11.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 0,870 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 0,870 CAD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,845 CAD. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,880 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 286'623 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.
Am 19.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,280 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 277,011 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,835 CAD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 4,192 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Canopy Growth liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.37 Mio. CAD – ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 66.68 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,167 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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