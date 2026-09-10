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Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048

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10.09.2026 16:29:00

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag leichter

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 1,30 CAD.

Canopy Growth
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Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 1,30 CAD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,30 CAD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,32 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257'192 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Mit einem Zuwachs von mindestens 152,31 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,18 CAD am 31.03.2026. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 10,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,22 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72.13 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81.17 Mio. CAD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Canopy Growth am 06.11.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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