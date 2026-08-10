Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verbilligt sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Canopy Growth-Aktie. Im TSX-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 1,34 CAD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,34 CAD. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,37 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 239'258 Canopy Growth-Aktien.

Am 19.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,28 CAD. Gewinne von 144,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 1,18 CAD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,94 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 15.06.2026 lud Canopy Growth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Canopy Growth hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 CAD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.13 Mio. CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 71.25 Mio. CAD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Canopy Growth am 06.11.2026 vorlegen.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,180 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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