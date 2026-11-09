|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag billiger
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Canopy Growth gab in der TSX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 0,910 CAD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der TSX-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,910 CAD. Die Canopy Growth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,895 CAD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,930 CAD. Bisher wurden heute 120'328 Canopy Growth-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,280 CAD) erklomm das Papier am 19.12.2025. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 260,440 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,835 CAD fiel das Papier am 06.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 8,982 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 06.11.2026 lud Canopy Growth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 81.37 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.68 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,167 CAD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie
Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
|
16:29
|Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Canopy Growth Corp
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX legt kräftig zu -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die US-Börsen legen zum Wochenstart kräftig zu. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.