Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag billiger

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der TSX-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,910 CAD. Die Canopy Growth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,895 CAD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,930 CAD. Bisher wurden heute 120'328 Canopy Growth-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,280 CAD) erklomm das Papier am 19.12.2025. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 260,440 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,835 CAD fiel das Papier am 06.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 8,982 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2026 lud Canopy Growth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 81.37 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.68 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,167 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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