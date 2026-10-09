Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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09.10.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie gab im TSX-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 1,19 CAD nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der TSX-Sitzung 1,7 Prozent auf 1,19 CAD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,18 CAD nach. Bei 1,21 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 283'715 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,28 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 175,63 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,17 CAD erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 07.08.2026 lud Canopy Growth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,22 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72.13 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81.17 Mio. CAD ausgewiesen.
In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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