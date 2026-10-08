Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der TSX-Sitzung 2,4 Prozent auf 1,23 CAD. Die Abwärtsbewegung der Canopy Growth-Aktie ging bis auf 1,23 CAD. Bei 1,26 CAD eröffnete der Anteilsschein. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116'790 Stück gehandelt.

Am 19.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,28 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 62,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,18 CAD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 07.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 72.13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,143 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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