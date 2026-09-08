Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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08.09.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 1,33 CAD ab.
Der Canopy Growth-Aktie ging im TSX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 1,33 CAD. Die Canopy Growth-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,33 CAD nach. Bei 1,35 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 187'887 Canopy Growth-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,28 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. 146,62 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,18 CAD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 12,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 07.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 72.13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 vorlegen.
2027 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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