Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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07.10.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie notierte zuletzt im TSX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 1,26 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1,26 CAD. Das Tagestief markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,25 CAD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,25 CAD. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 140'297 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,28 CAD erreichte der Titel am 19.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 160,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,18 CAD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 6,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 07.08.2026 lud Canopy Growth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,22 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canopy Growth einen Umsatz von 72.13 Mio. CAD eingefahren.
Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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