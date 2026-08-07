Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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07.08.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der TSX-Sitzung 3,4 Prozent auf 1,38 CAD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 1,38 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 1,41 CAD. Bei 1,37 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'182'267 Canopy Growth-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,28 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 138,55 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,18 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,18 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 15.06.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,40 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -1,43 CAD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 71.25 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canopy Growth einen Umsatz von 65.03 Mio. CAD eingefahren.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 06.11.2026 gerechnet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,194 CAD je Canopy Growth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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