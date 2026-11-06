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06.11.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gibt am Freitagnachmittag deutlich nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Der Canopy Growth-Aktie ging im TSX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,4 Prozent auf 0,880 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr um 7,4 Prozent auf 0,880 CAD ab. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,835 CAD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,950 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 506'035 Canopy Growth-Aktien.
Am 19.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,280 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 272,727 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2026 bei 0,835 CAD. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 5,389 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,22 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Canopy Growth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81.17 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.
In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,145 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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