Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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06.10.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie notierte im TSX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1,26 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1,26 CAD. Bei 1,26 CAD markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,28 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 50'003 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,28 CAD) erklomm das Papier am 19.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 160,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,18 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 6,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 07.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Canopy Growth 81.17 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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