Canopy Growth-Aktie aktuell: Canopy Growth in Grün

https://youtu.be/n6UgrjSeL7E

Was kann man bis jetzt bei den ETF Märkten in 2021 beobachten? Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist Bernhard Wenger, Geschäftsführer bei State Street Global Advisors AG in Zürich. Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss erläutert er welche zwei grossen Trends sich bei den USITS ETFs abzeichnen und ob Nachhaltigkeit (ESG) weiter eine Rolle spielt. Ausserdem geht Bernhard Wenger auf Sektor-ETFs, den Rohstoffbereich und auch auf den Obligationenbereich ein.

Bernhard Wenger: Rekorde bei Mittelzuflüssen in ETFs – wo wird am meisten investiert? | BX Swiss TV