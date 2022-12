Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die Canopy Growth-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 04:28 Uhr 9,8 Prozent im Plus bei 4,71 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 4,77 USD. Bei 4,29 USD ging der Anteilsschein in den NDB-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NDB-Handel 10'687'984 Canopy Growth-Aktien.

Canopy Growth liess sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 117,86 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,37 CAD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,785 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch