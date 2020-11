Canopy Growth-Aktie aktuell: Canopy Growth verteuert sich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt die Aktie von Canopy Growth. Das Papier von Canopy Growth konnte zuletzt klettern und stieg im TSX-Handel um 4.9 Prozent auf 26.17 CAD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im TSX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4.9 Prozent auf 26.17 CAD. Bei 26.72 CAD markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26.60 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 1'115'080 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33.86 CAD. Dieser Kurs wurde am 01.01.0001 00:00:00 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.01.0001 00:00:00 bei 12.96 CAD.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0.893 CAD einfahren.

Die Canopy Growth Corp Aktie wird unter der ISIN CA1380351009 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Canopy Growth Corp ist ein Unternehmen aus der Branche Öl / Gas (Versorger) aus Kanada.

