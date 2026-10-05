Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Montagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1,28 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 1,28 CAD. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,27 CAD. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 113'880 Stück.

Bei einem Wert von 3,28 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 156,25 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 1,18 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,81 Prozent.

Canopy Growth gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,22 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent auf 81.17 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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