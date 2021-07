Canopy Growth-Aktie aktuell: Canopy Growth mit negativen Vorzeichen

Börse aktuell - Live Ticker

Feiertagsbedingt findet in New York kein Handel statt. Zum Wochenstart geht es am heimischen Markt seitwärts. Auch an der deutschen Börse ist die Richtung am frühen Nachmittag unklar. An den grössten Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend rote Tendenzen.