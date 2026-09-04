Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagnachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr rutschte die Canopy Growth-Aktie in der TSX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1,34 CAD ab. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,33 CAD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,34 CAD. Zuletzt wurden via TSX 105'638 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,28 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 59,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 1,18 CAD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,94 Prozent.

Am 07.08.2026 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.17 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 72.13 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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