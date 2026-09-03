Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Canopy Growth-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im TSX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1,34 CAD abwärts. Im Tief verlor die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,34 CAD. Bei 1,34 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112'473 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 3,28 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 59,15 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 1,18 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 11,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Canopy Growth gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,22 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 81.17 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 72.13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Canopy Growth am 06.11.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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