Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag mit Aufschlag

Um 12:28 Uhr sprang die Canopy Growth-Aktie im NDB-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 2,31 USD zu.

Am 09.11.2022 äusserte sich Canopy Growth zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,86 CAD – das entspricht einem Minus von -10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,37 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.02.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 15.02.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2023 einen Verlust in Höhe von -5,784 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch