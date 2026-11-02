Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagnachmittag freundlich

Die Canopy Growth-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 0,940 CAD. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,950 CAD. Den TSX-Handel startete das Papier bei 0,930 CAD. Bisher wurden heute 65'922 Canopy Growth-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2025 auf bis zu 3,280 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 248,936 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2026 bei 0,900 CAD. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 4,255 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,145 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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