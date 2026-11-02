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02.11.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt sprang die Canopy Growth-Aktie im TSX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,940 CAD zu.
Die Canopy Growth-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 0,940 CAD. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,950 CAD. Den TSX-Handel startete das Papier bei 0,930 CAD. Bisher wurden heute 65'922 Canopy Growth-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2025 auf bis zu 3,280 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 248,936 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2026 bei 0,900 CAD. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 4,255 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,145 CAD je Canopy Growth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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