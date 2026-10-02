Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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02.10.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag stärker
Die Aktie von Canopy Growth zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie konnte zuletzt im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1,26 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1,26 CAD. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,27 CAD an. Den Handelstag beging das Papier bei 1,27 CAD. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 111'737 Canopy Growth-Aktien.
Am 19.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,28 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 61,59 Prozent niedriger. Bei 1,18 CAD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 6,35 Prozent Luft nach unten.
Am 07.08.2026 lud Canopy Growth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81.17 Mio. CAD im Vergleich zu 72.13 Mio. CAD im Vorjahresquartal.
Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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