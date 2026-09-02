Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 1,37 CAD. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,37 CAD an. Bei 1,35 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Zuletzt wurden via TSX 120'696 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei 3,28 CAD erreichte der Titel am 19.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 139,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 1,18 CAD. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 16,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81.17 Mio. CAD im Vergleich zu 72.13 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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