Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Canopy Growth gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 1,26 CAD abwärts. Das Tagestief markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,26 CAD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,27 CAD. Bisher wurden via TSX 120'455 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Mit einem Zuwachs von mindestens 160,32 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,18 CAD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 07.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81.17 Mio. CAD im Vergleich zu 72.13 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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