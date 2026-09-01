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Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048

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01.09.2026 16:29:00

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Canopy Growth hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im TSX-Handel kam die Canopy Growth-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1,38 CAD.

Canopy Growth
0.80 CHF -1.00%
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Die Canopy Growth-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im TSX-Handel notierte das Papier bei 1,38 CAD. Kurzfristig markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,38 CAD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 1,37 CAD. Bei 1,37 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43'286 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei 3,28 CAD markierte der Titel am 19.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 137,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 1,18 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 14,49 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 07.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 72.13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 06.11.2026 gerechnet.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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