Canopy Growth annonce sa stratégie canadienne d'optimisation de production

La Société prévoit inscrire des frais avant impôts estimés d'environ 700 à 800 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2020 au moment où l'entreprise termine l'examen de sa structure organisationnelle et stratégique.

SMITHS FALLS, ON, le 4 mars 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (« Canopy Growth » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que la Société prévoit fermer ses installations d'Aldergrove et de Delta, en Colombie-Britannique, ce qui entraînera la suppression d'environ 500 postes. De plus, la Société n'envisage plus de mettre en production une troisième serre à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. Ces mesures font partie des efforts déployés par la Société pour harmoniser l'offre et la demande tout en améliorant l'efficacité de sa production au fil du temps.

Les serres de la Colombie-Britannique totalisent environ 3 millions de pieds carrés d'espaces de production autorisés. Elles ont été mises en service en février 2018, à la suite d'une période de modernisation progressive visant à permettre à Canopy Growth de prendre de l'expansion en vue d'approvisionner le nouveau marché canadien du cannabis destiné aux adultes. Environ 17 mois après la création du marché du cannabis légal destiné aux adultes, le marché récréatif canadien n'a pas connu la croissance anticipée, ce qui a créé des problèmes de fonds de roulement et de rentabilité dans l'ensemble de l'industrie. De plus, la Société a réalisé d'importants investissements dans la production en serre avant que la réglementation fédérale autorisant la culture extérieure ne soit adoptée. La Société exploite maintenant un site de production extérieure afin de favoriser une culture plus rentable, ce qui jouera un rôle fondamental en vue de répondre à la demande pour certains produits qui dépendent des extraits de cannabis. À la suite d'un examen organisationnel et stratégique de sa capacité de production et de la demande prévue, la Société a annoncé aujourd'hui que ses installations d'Aldergrove et de Delta, en Colombie-Britannique, ne sont plus essentielles à son empreinte de culture.

« Lorsque je me suis joint à Canopy Growth plus tôt cette année, je me suis engagé à recentrer les activités de l'entreprise et à harmoniser ses ressources pour répondre aux besoins de nos consommateurs, a déclaré David Klein, directeur général, Canopy Growth. La décision qui a été prise aujourd'hui est un pas dans cette direction, et, bien que la décision de fermer ces installations n'ait pas été prise à la légère, nous savons qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour faire en sorte de conserver notre position de chef de file à long terme. À l'instar du reste de l'équipe de direction, je tiens à remercier sincèrement les membres de l'équipe qui sont touchés par cette décision pour leurs efforts et leur engagement à bâtir Canopy Growth. »

Parallèlement à cette annonce, la Société s'attend, selon les renseignements dont dispose actuellement la direction, à inscrire des frais avant impôt estimés d'environ 700 à 800 millions de dollars au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2020, en tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui et d'autres changements relatifs à l'examen organisationnel et stratégique.

Tous les chiffres mentionnés ci-dessus par rapport au trimestre se terminant le 31 mars 2020 sont provisoires, n'ont fait l'objet d'aucune vérification et peuvent faire l'objet de changements et de réajustements au moment où la Société prépare ses états financiers consolidés pour l'exercice qui se termine le 31 mars 2020. Par conséquent, les investisseurs sont priés de ne pas accorder une trop grande confiance aux renseignements qui précèdent. La Société n'a pas l'intention de présenter de résultats préliminaires dans le futur. Les résultats provisoires exposés dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens attribué dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, sont fondés sur plusieurs hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement. Voir l'« Avis concernant les énoncés prospectifs ».

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin sous forme déshydratée, d'huile et de gélules, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG.

De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 7,5 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com .

