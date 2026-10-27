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27.10.2026 06:37:00
Canon Marketing Japan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Canon Marketing Japan hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 48.57 JPY, nach 38.69 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canon Marketing Japan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 167.88 Milliarden JPY im Vergleich zu 157.97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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