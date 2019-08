Cannara annonce la nomination d'un nouveau chef de l'exploitation

VANCOUVER, le 15 août 2019 /CNW/ - Cannara Biotech (« Cannara » ou « la Société ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), une entreprise de cannabis émergente intégrée verticalement axée sur la culture et la vente de cannabis séchés et de produits infusés au cannabis sur les marchés canadiens et internationaux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Barry Laxer au poste de chef de l'exploitation de Cannara, à compter du 14 août 2019. Barry est un chef d'entreprise avec plus de 25 ans d'expérience dans la direction d'opérations à grande échelle, tant au niveau national qu'international.

« Nous sommes ravis d'accueillir Barry au sein de l'équipe de gestion. Sachant que ses contributions accélèreront notre société vers sa prochaine phase de croissance. Nous vivons une période exaltante à Cannara et nous sommes ravis de pouvoir compter sur son expertise », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara.

M. Laxer remplacera Evan Morris qui a contribué à l'achèvement de la phase de construction de notre installation à Farnham.

Nous voudrions remercier Evan pour ses nombreuses contributions à Cannara au cours de l'année et nous le souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs », a déclaré M. Krivorot.

Cannara Biotech

Cannara Biotech (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) procède à la construction de l'une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech produira du cannabis cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés canadiens et internationaux.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.