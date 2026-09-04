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04.09.2026 06:37:00
CannaGrow hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
CannaGrow präsentierte am 02.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CannaGrow ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50.0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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