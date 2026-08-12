Cannae veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cannae lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3.930 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cannae 102.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 110.2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch