Cannae: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cannae äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Cannae hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.250 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36.30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 68.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 106.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch