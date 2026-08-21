Cannabis Sativa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cannabis Sativa liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cannabis Sativa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10.53 Prozent auf 0.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch