Canna 8 Investment Trust Trust Units präsentierte Quartalsergebnisse

Canna 8 Investment Trust Trust Units hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canna 8 Investment Trust Trust Units ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch