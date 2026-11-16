Canlan Ice Sports präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canlan Ice Sports hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.190 CAD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 21.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch