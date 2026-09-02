Cango A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cango A präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Cango A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -27.330 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63.33 Prozent auf 50.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 138.5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch