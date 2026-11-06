Canfor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Canfor hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.75 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canfor -1.480 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1.28 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 1.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.26 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch