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10.08.2026 06:37:00
CANDEAL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CANDEAL präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6.65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CANDEAL ein Ergebnis je Aktie von -8.210 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat CANDEAL im vergangenen Quartal 3.41 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANDEAL 3.11 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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