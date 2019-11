CANCOM wird deutlich profitabler

Der IT-Dienstleister CANCOM profitiert weiter von der Digitalisierung bei seinen Kunden.

Im dritten Quartal kletterte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 18 Prozent auf 34,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Damit lag das operative Ergebnis höher als von Analysten erwartet. Beim Umsatz wuchs das Unternehmen mit einem Plus von 8 Prozent auf 383,7 Millionen Euro aber weniger stark. Die operative Gewinnmarge (Ebitda) sei mit 9,1 Prozent auf einen neuen Höchstwert geklettert.

"Nach einem sehr starken Volumenwachstum im ersten Halbjahr, brachte das dritte Quartal nun auch eine entsprechende Profitabilitätssteigerung", sagte CANCOM-Vorstandschef Thomas Volk. Der Manager verwies zudem auf das hohe Wachstum wiederkehrender Umsätze mit Abo-Modellen in der Cloudsparte. Der Konzern sieht sich voll auf Kurs zu seinen im August angehobenen Jahreszielen. Unter dem Strich verdoppelte sich der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn fast von 10,9 auf 19,1 Millionen Euro./men/jha/

MÜNCHEN (awp international)