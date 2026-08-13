CANCOM SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CANCOM SE liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CANCOM SE die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.010 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 368.9 Millionen EUR, gegenüber 393.2 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6.19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch