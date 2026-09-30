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Im abgelaufenen Monat 30.09.2026 18:00:38

CANCOM SE-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

CANCOM SE-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

CANCOM
21.05 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Im September 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der CANCOM SE-Aktie vorgenommen.

1 Experte empfiehlt die CANCOM SE-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 25,50 EUR, was einem Anstieg von 3,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CANCOM SE-Aktie von 22,50 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)25,00 EUR11,1125.09.2026
UBS AG26,00 EUR15,5625.09.2026
DZ BANK--21.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Cancom SE
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