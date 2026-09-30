CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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30.09.2026 18:00:38
CANCOM SE-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im September 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der CANCOM SE-Aktie vorgenommen.
1 Experte empfiehlt die CANCOM SE-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 25,50 EUR, was einem Anstieg von 3,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CANCOM SE-Aktie von 22,50 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,00 EUR
|11,11
|25.09.2026
|UBS AG
|26,00 EUR
|15,56
|25.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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