CANCOM SE-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Im September 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der CANCOM SE-Aktie vorgenommen.

1 Experte empfiehlt die CANCOM SE-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 25,50 EUR, was einem Anstieg von 3,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CANCOM SE-Aktie von 22,50 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 25,00 EUR 11,11 25.09.2026 UBS AG 26,00 EUR 15,56 25.09.2026 DZ BANK - - 21.09.2026

Redaktion finanzen.ch