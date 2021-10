Cancom erhöht dank guter vorläufiger Quartalszahlen seine Jahresprognose

MÜNCHEN (awp international) - Der IT-Dienstleister Cancom wird angesichts vielversprechender Eckdaten für das dritte Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Das Management gehe nun von einem "sehr deutlichen" Wachstum bei Umsatz, Rohertrag und operativem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Bislang war ein "deutliches Wachstum" bei Umsatz und operativem Ergebnis in Höhe von einem Anstieg im oberen einstelligen Prozentbereich prognostiziert worden.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Cancom um knapp sechs Prozent auf nun 302,7 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) betrug 32,3 Millionen Euro im Vergleich zu 24,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die finalen Kennzahlen für das dritte Quartal will Cancom am 11. November vorlegen./lew/stk