CanBas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CanBas hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 22.07 JPY gegenüber -16.870 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 66.420 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte CanBas ein Ergebnis je Aktie von -61.140 JPY vermeldet.

Redaktion finanzen.ch