CanBas: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CanBas hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21.65 JPY. Im Vorjahresquartal waren -17.690 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch