CanAsia Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CanAsia Energy lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.17 CAD. Im letzten Jahr hatte CanAsia Energy einen Gewinn von -0.010 CAD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.ch