Canara Hsbc Life Insurance Company präsentierte Quartalsergebnisse

Canara Hsbc Life Insurance Company lud am 09.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.45 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.72 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.70 Prozent auf 25.60 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch