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31.08.2026 06:37:00
Canal Scientific and Technological: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Canal Scientific and Technological hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 CNY gegenüber 0.150 CNY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canal Scientific and Technological im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.76 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5.38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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