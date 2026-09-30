CanAf Group legte Quartalsergebnis vor

CanAf Group hat am 28.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6.0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch