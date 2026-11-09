Canadian Utilities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Canadian Utilities hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Canadian Utilities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.27 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.290 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 902.0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 792.0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch