Canadian Utilities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Canadian Utilities hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.27 CAD, nach 0.290 CAD im Vorjahresvergleich.

Canadian Utilities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 902.0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 792.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch